LUomo Invisibile: Jason Blum parla di un possibile sequel

News





28/05/2020 |

Uno degli horror recenti di maggior successo della Universal Pictures è sicuramente L’Uomo Invisibile, pellicola che è stata capace di incassare 123 milioni di dollari al botteghino. E il risultato raggiunto ha spinto molti a chiedersi circa la possibilità di un eventuale secondo capitolo. A tal proposito ha detto la sua Jason Blum della Blumhouse, compagnia che ha prodotto il film: "Di solito il consiglio che do al regista è quello di concentrarsi sul film e non su un'ipotetica mitologia da impostare - ha detto a Comicbook -. Non necessariamente, mentre si fa un film, si pensa anche al secondo capitolo, di solito non spingo per andare verso quella direzione".



Anche il regista di L'Uomo Invisibile, Leigh Whannell, è intervenuto nel corso della chiacchierata: "Quando lavoro ad un film non penso mai ai sequel, sarebbe un compito impossibile. E' già difficile realizzarne uno". Sia Blum che Whannell hanno dunque dribblato l'argomento senza specificare se esiste o meno la possibilità di realizzare un sequel. Vedremo quindi se L'Uomo Invisibile tornerà in lavorazione con un secondo film...



All'interno del primo capitolo ha recitato la protagonista Elisabeth Moss affiancata da Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge, Storm Reid e Amali Golden.