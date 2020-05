The Resurrection: Randall Wallace parla del sequel di La Passione di Cristo

News





28/05/2020 |

Il tanto atteso The Resurrection, sequel di La Passione di Cristo, verrà prima o poi realizzato? Da anni si parla della possibilità di vedere in lavorazione il secondo atto della pellicola biblica che sbancò i botteghini ma un annuncio ufficiale fino ad oggi non è stato ancora fatto. C'è stato però un interessante aggiornamento da parte di Randall Wallace, ovvero colui che si occuperà di scrivere la storia: "Parliamo molto di questo progetto con Mel Gibson e lo posso definire come il Monte Everest dei film. E' un progetto che vale e ce lo teniamo stretto". Wallace ha anche parlato dei suoi studi: "La religione era la mia specializzazione al college e ho partecipato ad un seminario focalizzando i miei studi sulla resurrezione".



Il sequel sarà sempre diretto da Mel Gibson, che scriverà la storia insieme a Wallace. Parlando del cast Jim Caviezel dovrebbe riprendere il ruolo di Gesù.



Al momento l'uscita è prevista per il 2021 ma il tutto potrebbe subire modifiche.