Sonic - Il Film: la Paramount Pictures svilupperà il sequel

29/05/2020 |

Sonic, l'amato personaggio del famoso videogame, arrivato nelle sale recentemente con l'adattamento cinematografico Sonic - Il Film, tornerà presto nei cinema con il sequel! La Paramount Pictures e la Sega hanno confermato di essere al lavoro per sviluppare il secondo capitolo tutto live-action. Il progetto è dunque partito con lo stesso team che ha lavorato al film originale: Jeff Fowler dietro la macchia da presa e Pat Casey e Josh Miller ingaggiati nuovamente come sceneggiatori.



La Paramount Pictures e la Sega non hanno però ancora annunciato il cast, in via di definizione, e la data di inizio della produzione. Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakahara sono i produttori mentre Hajime Satomi, Haruki Satomi e Tim Miller sono i produttori esecutivi.



Nella pellicola che abbiamo visto lo scorso febbraio la storia raccontava di Sonic fare squadra con il suo migliore amico Tom per difendere la Terra dal diabolico Dr. Robotnik. Non sappiamo ancora quale nuova avventura vivrà il simpatico riccio blu nel nuovo film.