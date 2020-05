The Menu: Mark Mylod dirigerà il film prodotto da Adam McKay

News





29/05/2020 |

The Menu, pellicola prodotta da Adam McKay, potrebbe aver trovato il suo regista. Mark Mylod, infatti, è entrato in trattative con la Searchlight Pictures per dirigere questa dark comedy. Il film è ambientato nell'eccentrico mondo della cultura culinaria e vedrà al centro della scena una giovane coppia che deciderà di andare in un esclusivo ristorante situato all'interno di un'isola remota dove un acclamato chef preparerà un un ricco menù degustazione. Altri dettagli sulla trama non sono stati forniti.



La sceneggiatura è stata scritta da Will Tracy e da Seth Reiss. McKay produrrà il tutto tramite la sua Hyperobject Industries insieme a Betsy Koch.



Il progetto è in fase di sviluppo da tempo ed in passato erano stati scelti Alexander Payne come regista ed Emma Stone come protagonista. Entrambi, successivamente, hanno lasciato il progetto.



Mylod ha recentemente diretto la serie tv Succession.