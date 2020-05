The Blue Afternoon That Lasted Forever: la Paramount Pictures realizzerà il film

News





29/05/2020 |

La Paramount Pictures ha scelto chi svilupperà il film The Blue Afternoon That Lasted Forever. E' stato annunciato che Daniel H. Wilson si occuperà di scrivere la sceneggiatura mentre Andrew Form e Brad Fuller, produttori di A Quiet Place, penseranno alla produzione tramite la loro Fully Formed Entertainment.



Wilson ha adattato la sceneggiatura da una short story che racconta di un uomo, papà single e fisico della Nasa professione, che scoprirà un buco nero che rischia di mettere in pericolo la Terra. Nessuno però gli crede, tranne la sua piccola figlia di 10 anni. L'uomo, in un momento particolare della sua vita, proverà a salvare la Terra e allo stesso tempo proverà a rimettere in sesto il suo matrimonio.



Wilson ha scritto anche il romanzo Robopocalypse che diventerà un film grazie alla regia di Michael Bay.



Il progetto non è ancora entrato in produzione e nelle prossime settimane con tutta probabilità verrà svelato il nome del regista.