The School For Good and Evil: Paul Feig dirigerà il film per Netflix

News





29/05/2020 |

Paul Feig adatterà The School For Good and Evil, romanzo fantasy di Soman Chainani, per conto di Netflix. Il progetto è avviato con David Magee che scriverà la sceneggiatura con Laura Solon.



Il libro seguirà le avventure di due amiche per la pelle, Sophie e Agata, all'interno della Scuola del Bene e del Male, dove ragazzi e ragazze sono addestrati per diventare eroi e cattivi delle fiabe. Sophie ha ambizioni da principessa e si aspetta di essere scelta per la Scuola del Bene mentre Agatha sembra essere perfetta per la Scuola del Male. Le due scelte così diverse presto metteranno a dura prova l'amicizia delle ragazze.



Il libro fu pubblicato nel 2013 e fa parte di una serie che comprende in totale sei testi.

Joe Roth, Jeffrey Kirschenbaum, Jane Startz e Laura Fischer e Feig saranno i produttori mentre Zack Roth, Patricia Riggen e Chainani saranno i produttori esecutivi.



Feig ha diretto recentemente Un Piccolo Favore e Last Christmas.