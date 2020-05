Henry Cavill potrebbe tornare come Superman in un altro film della Warner Bros

News





Pochi giorni fa gli appassionati di cinecomic hanno appreso la notizia che Henry Cavill potrebbe tornare ad indossare il costume di Superman. Il tutto ha aperto le porte a diverse interpretazioni della questione ma la domanda principale sembra essere una sola: la Warner Bros. Pictures svilupperà un nuovo film di L'Uomo d'Acciaio? La risposta sembra essere negativa. Come riportato da Deadline, infatti, la compagnia non avrebbe intenzione di realizzare un sequel di Man of Steel ma vorrebbe far apparire l'eroe all'interno di alcune pellicole che andrà a sviluppare. Il portale specifica che una di questa potrebbe essere The Batman, nuova versione cinematografica dell'Uomo Pipistrello affidata a Matt Reeves, ma non sono da escludere anche altri film quali Shazam 2, Black Adam e Aquaman 2.



Al momento non sono arrivate conferme in merito da parte della Warner Bros. Pictures e dalla DC Comis. Cavill, nel recente passato, aveva raccontato di non aver ancora abbandonato il sogno di tornare nei panni dell'eroe. Vedremo dunque nei prossimi mesi se arriveranno novità in merito al ritorno di Superman!