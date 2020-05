News





Alec Baldwin produrrà e reciterà nel western movie Rust. L'attore sarà diretto da Joel Souza che ha scritto anche la sceneggiatura basata su una storia scritta da lui stesso e da Baldwin.



Baldwin interpreterà il fuorilegge Harland Rust che vive la sua vita con una taglia sulla testa. Quando il suo figlio 13enne viene condannato per omicidio e condannato all'impiccagione, Rust deciderà di recarsi in Kansas per farlo evadere di prigione. Il duo, in fuga, dovrà cercare di salvare le proprie vite: entrambi saranno braccati da uno sceriffo e da uno spietato cacciatore di taglie.



Baldwin sarà il produttore tramite la sua El Dorado Pictures insieme ad Anjul Nigam e al produttore esecutivo Matthew Helderman.