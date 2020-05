Ryan Gosling sarà l'Uomo Lupo nel nuovo horror movie della Universal Pictures

News





31/05/2020 |

L'universo dei mostri della Universal Pictures si ingrandirà ulteriormente con il ritorno del famigerato lupo mannaro nelle sale. Lo studio infatti svilupperà Wolfman, pellicola che vedrà protagonista Ryan Gosling. Il progetto è ben avviato e resto la Universal annuncerà anche il nome di chi si siederà dietro la macchina da presa per dirigere questo film.



Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, ovvero coloro che hanno scritto gli episodi della serie tv Orange is the New Black, si occuperanno di realizzare la sceneggiatura basandosi su una storia originale di Gosling.



La Universal non ha annunciato che tipo di film ha intenzione di realizzare e a tal proposito si attendono interessanti aggiornamenti.



Gosling ha recitato nel 2018 in First Man - Il primo uomo interpretando Neil Armstrong.