Gael Garcia Bernal e Nazanin Boniadi reciteranno in People of the Book

31/05/2020 |

People of the Book, drama movie in lavorazione presso la Good Films Collective, vedrà recitare al suo interno Gael García Bernal, Nazanin Boniadi e Jason Isaacs. E' questo quindi il cast principale, salvo ulteriori aggiunte, che vedremo nella pellicola basata sul romanzo best seller scritto da Geraldine Brooks.



La storia racconta di un restauratore di libri che si recherà a Sarajevo per recuperare il manoscritto Haggadah. La regia dell'opera è stata affidata al Premio Oscar Danis Tanovic che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Petter Skavlan.



Bernal ha recitato ultimamente in alcune serie quali Aquí en la Tierra e Station Eleven mentre la Boniadi ha avuto un ruolo lo scorso anno nel film Bombshell - La voce dello scandalo. La produzione non ha annunciato la data di inizio delle riprese.