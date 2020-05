Animali Fantastici 3 e The Batman: via libera alle riprese da luglio

News





31/05/2020 |

A piccoli passi il mondo del cinema è pronto a tornare all'opera. E il discorso non riguarda soltanto la riapertura delle sale ma anche le riprese dei vari film, interrotti nei mesi scorsi a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Sotto i riflettori - come spiega The Guardian - ci sarebbero anche Animali Fantastici 3 e The Batman, due pellicole della Warner Bros. Pictures.



Il quotidiano inglese riporta che le riprese potrebbero partire già dal mese di luglio, con il governo inglese pronto a dare il via libera alle varie crew ovviamente sempre rispettando tutti i parametri della sicurezza imposti dallo stesso.



Le linee guida da rispettare sono state studiate dalla British Film Commission e dal British Film Institute con il dipartimento della cultura, media e sport, la Public Health England e la dirigenza per la salute e la sicurezza che hanno firmato il tutto.



Nei prossimi giorni capiremo di più circa l'eventuale re-start delle varie produzioni che a questo punto potrebbero coinvolgere anche gli altri studi cinematografici.