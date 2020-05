The Batman: Paul Dano parla del film!

News





31/05/2020 |

In attesa di capire se le riprese di The Batman potranno ripartire entro il mese di luglio, arrivano degli aggiornamenti interessanti circa il film. A raccontare alcuni dettagli è Paul Dano che, in un'intervista a theplaylist, ha detto la sua sul personaggio che interpreterà, Edward Nashton conosciuto anche come The Riddler: "Sul film ovviamente non posso dire nulla ma nel mio personaggio c'è un qualcosa di divertente. Questo film è il classico film che non vedi l'ora di condividere con il pubblico al cinema. Spero che l'emergenza dovuta al Coronavirus finisca presto e che si possa tornare tutti al cinema per vedere film come The Batman. Ne varrà la pena!".



Dano ha rilasciato un commento anche sulla sceneggiatura: "Mi ha sorpreso lo script e questo è un film veramente forte e potente. Speriamo di tornare presto sul set".



The Batman sarà diretto da Matt Reeves ed uscirà ad ottobre 2021.