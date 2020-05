Chris Evans parla del futuro di Capitan America

News





31/05/2020 |

Quando la Marvel decise di far partire la fase 1 del suo universo cinematografico definì i nomi degli attori che si sarebbero calati nei ruoli dei rispettivi eroi. E così Robert Downey Jr. vestì l'armatura di Iron Man mentre il personaggio di Capitan America fu interpretato da Chris Evans protagonista del franchise dedicato all'eroe e uno degli attori della saga di The Avengers. Evans con Avengers: Endgame ha vestito per l'ultima volta il costume dell'eroe e ha dichiarato che con tutta probabilità non tornerà più in questo ruolo.



Durante il Graham Norton Show l'attore ha svelato le sue intenzioni: "Quello intrapreso è stato un grande viaggio, chiuso alla grande. Sarebbe difficile da rivisitare, anche se questa è una mia idea. L'esperienza è stata grandiosa e forse è meglio lasciare tutto cosi come è. Non è un no definitivo il mio però il percorso di Capitan America è difficile da concludere. Per tornare servirebbe un motivo valido".



Come già detto l'ultima apparizione di Chris Evans come Capitan America è stata nel 2019 all'interno di Avengers: Endgame, film che ha messo fine alla saga.