Sorrentino: Vorrei raccontare Napoli

01/06/2020 |

Il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata a Sky Tg24 nella quale ha parlato della sua vita privata ma anche di cinema. Queste sono alcune delle sue parole.



Cosa è un film? "Per me un film è una somma di domande. Quando c’è una risposta spesso è talmente minima che nessuno se ne accorge. Il film è il prodotto dei miei dubbi, delle mie curiosità, delle mie passioni, è una mescolanza della mia biografia e di quelle altrui o inventate".

Esiste un Paolo Sorrentino pre-Oscar e uno post-Oscar? "No, ritengo di essere rimasto simile. L’Oscar è stato una bellissima parentesi, ma è stata una bolla. Conosco anche i retroscena, perché i registi italiani che lo hanno vinto prima di me - Salvatores, Benigni che conosco molto bene - me li hanno raccontati. È una parentesi meravigliosa che ti garantisce un certo credito per il futuro, che devi mantenere. Però è una parentesi, ecco".



Il regista ha poi anticipato un grande dettaglio su quello che potrebbe essere il suo prossimo progetto cinematografico, chiamando in causa la città dove è nato: "Se c'è qualcosa del nostro Paese che vorrei raccontare dopo Andreotti, Berlusconi, Roma e il Vaticano? Napoli. Penso che potrebbe essere il prossimo obiettivo".