Suicide Squad: l'original cut di David Ayer potrebbe davvero essere rilasciato?

01/06/2020 |

La notizia dell'arrivo sudelladi, ovvero la versione del film del regista, mai vista al cinema a causa del cambio di regia avvenuto in corsa con, ha aperto le porte ad una situazione che potrebbe avere sviluppi su altri film. Sotto i riflettori c'è, cinecomic realizzato nel 2016 da, che non ebbe però il successo sperato (ad oggi è in lavorazione un nuovo film tratto dal fumetto). Il regista riuscì a completare il film, a differenza di quanto accaduto a Snyder, ma si parla molto della decisione da parte della Warner Bros. di cambiare i progetti di Ayer in corsa, modificando alcune delle caratteristiche principali del cinecomic.Lo stesso Ayer, tramite Twitter, con un post ha spiegato che la sua idea era quella di creare un film con un tono in stile "", dark al punto giusto "con incredibili scene tra" e che avremmo potuto vedere un "Joker terrificante" e una Harley "complessa". Il tutto però ha subìto una rivisitazione che ancora, via Twitter, Ayer ha raccontato essere stata figlia del post Batman V Superman: Dawn of Justice e del post Deadpool. Una decisione che ha trasformato il genere in una sorta di "commedia".Il dubbio su come sarebbe stata laha suscitato la fantasia e la curiosità del pubblico che, grazie ai social, sta chiedendo a gran voce l'arrivo dinella versione citata da. Ad oggi non ci sono certezze circa l'arrivo del film a distanza di quattro anni dalla sua reale uscita cinematografica ma secondo la DCEUMythic la Warner Bros.questa opportunità. Non ci resta quindi che attendere per capire se ladivedrà la luce...