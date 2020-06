Hocus Pocus 2: Sarah Jessica Parker apre le porte ad un possibile ritorno

News





Sono mesi che si parla della possibilità di vedere realizzato il sequel di Hocus Pocus, il film del 1993 diretto da Kenny Ortega e con protagoniste Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi. In molti si sono chiesti, visto che il progetto è in fase avanzata, della possibile presenza proprio del cast originale. E la risposta è arrivata dalla Jessica Parker, la star della fortunatissima serie tv Sex and the City. Durante un'intervista a SiriusXM l'attrice ha rilasciato una battuta significativa: "Io, Bettie e Kathy saremmo propense a tornare nel film". Parole dunque che spalancano le porte alla volontà sua e delle sue colleghe di far parte ancora una volta di un film che ha avuto in passato un discreto impatto.



La Disney, che rilascerà il film su Disney+, ha affidato al regia a Adam Shankman. Il progetto, in fase di sviluppo, sarà prodotto da Lynn Harris ed ha una sceneggiatura scritta da Jen D’Angelo. Per quanto riguarda il cast a breve verrà annunciato ma ancora non è chiaro se le attrici principali del primo film faranno di nuovo capolino.



Per Shankman si tratta di una nuova collaborazione con la Disney dopo Disenchanted, il sequel di Come d'Incanto attualmente in lavorazione.