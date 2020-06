J.K. Simmons confermato nel franchise di Spider-Man

News





01/06/2020 |

J.K. Simmons è uno degli attori che ha vissuto a tutto tondo l'evoluzione del franchise dell'Uomo Ragno. La star ha infatti interpretato J. Jonah Jameson, il boss del The Daily Bugle, nella trilogia di Sam Raimi e, incredibilmente, anche in Spider-Man: Far from Home, il film con protagonista Tom Holland. E la sua avventura nel mondo del supereroe Marvel non finirà certo con questi film. Simmons ha infatti firmato per recitare in altri capitoli della nuova saga dell'Uomo Ragno e lo ha confermato lui stesso durante un'intervista a PeopleTV’s Couch Surfing.



Durante l'intervista ha però anche spiegato che non si sa quando tornerà a fare capolino all'interno delle nuove pellicole, dunque il progetto è tutto in divenire. Rivedere il personaggio di Jameson interpretato dallo stesso attore che lo ha reso celebre nella trilogia di Raimi è stata una vera sorpresa e con tutta probabilità la Sony Pictures vorrà utilizzare Simmons per esaltare ancora di più questo personaggio, anche se conferme in merito non sono arrivate (resta difficile immaginare la star nei panni di un personaggio diverso).



La Sony e la Marvel intanto hanno già annunciato il terzo capitolo che vedrà Tom Holland protagonista e Jon Watts dietro la macchina da presa.