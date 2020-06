Mike Mitchell dirigerà l'adattamento del romanzo Were Not From Here

News





La Olive Bridge Entertainment di Will Gluck ha venduto i diritti di We’re Not From Here, romanzo di Geoff Rodkey, alla Columbia Pictures. Il progetto prevede la trasformazione della storia letteraria in una pellicola metà live-action e metà animata. Lo stesso Rodkey si occuperà della sceneggiatura mentre Mike Mitchell siederà dietro la macchina da presa.



Gluck e Jodi Hildebrand della Olive Bridge Entertainment saranno invece i produttori.



The Crown Books ha pubblicato il libro che racconta la storia di una famiglia di umani che deciderà di fuggire su un pianeta alieno.



Per Mike Mitchell ha diretto lo scorso anno The Lego Movie 2: Una nuova avventura ed ha portato nei cinema anche l'adattamento di Trolls nel 2016.