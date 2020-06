Avatar: tutto pronto per le riprese dei sequel

News





01/06/2020

La produzione dei sequel di Avatar è pronto a ripartire in Nuova Zelanda, terra che ospiterà le riprese del film. Dopo le indiscrezioni trapelata la scorsa settimana, il regista James Cameron ed il produttore Jon Landau sono infatti arrivati domenica scorsa a Wellington per riprendere in mano il timone delle pellicole in lavorazione.



Le riprese non partiranno subito però perché Cameron e Landau, così come tutti i 54 passeggeri a bordo del volo partito da Los Angeles, dovranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni: misura di sicurezza obbligatoria così da tenere sotto controllo evantuali rischi.



Ricordiamo che la produzione dei sequel di Avatar è stata bloccata lo scorso marzo a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 che ha portato al forzato periodo di lockdown che ha interessato in pratica tutto il mondo. Se non ci saranno intoppi le pellicole dovrebbero rispettare le loro date di uscita: Avatar 2 il 17 dicembre 2021, Avatar 3 dicembre 2023, Avatar 4 dicembre 2025 e Avatar 5 dicembre 2027.