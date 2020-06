Wonder Woman 1984 - Connie Nielsen parla del suo personaggio

News





01/06/2020 |

Uno dei personaggi principali del franchise di Wonder Woman, oltre ovviamente alla protagonista, è sicuramente la Regina Ippolita interpretata da Connie Nielsen. L'attrice farà la sua comparsa anche all'interno di Wonder Woman 1984, il tanto atteso sequel che si preannuncia veramente scoppiettante.



Ma come è nata la collaborazione tra la Nielsen e Patty Jenkins? A svelarlo è stata la stessa star durante un'intervista: "La mia entrata nel film è stata molto divertente perché è stato Zack Snyder a fare il mio a Patty Jenkins. Le ha detto che avrebbe dovuto incontrarmi e anche se la Jenkins era un po restia perché non voleva una "donna tosta" per quel ruolo, alla fine ci siamo incontrati e ho raggiunto Londra prima di Natale".



Wonder Woman 1984 vedrà tornare nei panni del famoso personaggio della DC Comics Gal Gadot. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord e Robin Wright nei panni di Antiope.



L'uscita del cinecomic è prevista per il 14 agosto 2020.