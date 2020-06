Mission: Impossible 7: a settembre ripartiranno le riprese

News





03/06/2020

Dopo essersi fermato a causa dell'emergenza Covid-19, il mondo del cinema punta a ripartire con tutte le precauzioni del caso. Non soltanto le sale cinematografiche torneranno ad ospitare il pubblico, adottando tutte le misure di sicurezza, e a proiettare i film sul grande schermo ma anche diverse produzioni ripartiranno con l'intento di completare i diversi lungometraggi, le cui riprese sono stati interrotte nei mesi scorsi.



E così è notizia che a settembre la crew di Mission: Impossible 7 si ritroverà sul set e il primo step sarà quello di completare le riprese in esterna. A confermare le indiscrezioni è stato Simon Pegg che nel film interpreta Benji Dunn: "Il piano è tornare a girare le scene a settembre - ha spiegato a Variety -. Inizieremo con le riprese in esterna. Credo che sia fattibile anche se verranno prese delle precauzioni".



Pegg ha parlato anche del lavoro sul set in sicurezza: "Tutte le persone che saranno coinvolte dovranno essere sicure di non correre rischi. Non so quale sia la situazione per quanto riguarda i tamponi e se ci sarà la possibilità di effettuare test con regolarità".R32;



La pellicola sarà diretta da Christopher McQuarrie che si è anche occupato di scrivere la sceneggiatura. Nei panni di Ethan Hunt, il famoso protagonista del franchise, troveremo ancora una volta Tom Cruise. Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult e Shea Whigham sono gli altri attori chiamati a comporre il cast principale.



Mission: Impossible 7 debutterà a novembre 2021. Il capitolo in questione e l'ottavo film verranno girati contemporaneamente.