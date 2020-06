Party of Fools: Léa Seydoux sarà la protagonista di questo thriller movie

News





03/06/2020 |

Dopo averla vista recitare in Spectre (e presto la vedremo anche sul grande schermo nel nuovo capitolo di James Bond No Time To Die) e in The Lobster, Léa Seydoux è pronta per un nuovo progetto cinematografico. L'attrice sarà infatti la protagonista di Party of Fools che sarà diretto da Arnaud des Pallières.



Il thriller-drama movie sarà prodotto da Philippe Rousselet e Jonathan Blumental. Annunciato come il primo film dal grande budget che entrerà in lavorazione dall'inizio della crisi generata dal Covid-19, Party of Fools aprirà le porte del suo set verso la fine del 2020 o al massimo nelle prime settimane del 2021.



Scritta da Arnaud des Pallières e Christelle Berthevas, la storia è ambientata durante il Carnevale di Parigi del 1893 ed è basata su eventi e personaggi realmente esistiti. Il tutto si svolge all'interno dell'istituto psichiatrico femminile Pitié Salpétrière, dove politici, artisti ed esponenti dell'alta società si riuniscono per partecipare ad una notte di festa.

La Seydoux interpreterà la protagonista Fanni, una delle 150 pazienti femminili selezionate per prendere parte al ballo. La donna, però, ha un solo obiettivo: ritrovare sua madre e fuggire.