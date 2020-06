Renny Harlin dirigerà Class Reunion 3

News





Renny Harlin, regista finlandese che nel corso della sua carriera ha diretto pellicole quali 58 Minuti per Morire - Die Harder, Cliffhanger - L'ultima sfida e Il Passo del Diavolo, dirigerà Class Reunion 3, nuovo capitolo del franchise comedy di successo.



Il progetto, salvo problematiche dovute all'emergenza Covid-19, dovrebbe veder partire la sua produzione verso la fine di Giugno in Finlandia. Se le date dovessero essere confermate, Class Reunion 3 potrebbe diventare il primo film europeo a riaprire i battenti dopo il blocco causato dal Coronavirus. La Solar Films, che si occuperà di produrre la pellicola, ha spiegato che verrano adottate tutte le misure di sicurezza e che Harlin lavorerà a livello digitale per facilitare il lavoro degli attori.



Protagonisti di Class Reunion 3 saranno Jaajo Linnonmaa, Aku Hirviniemi e Sami Hedberg. Renny Harlin e Mari Perankoski hanno scritto la sceneggiatura con la storia che racconta di tre ex compagni di classe che si ritroveranno insieme per un evento.



L'uscita è prevista per la primavera del 2021.