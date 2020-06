La Paramount Pictures svilupperà il film Kill Them All: Victoria Mahoney alla regia

News





03/06/2020 |

La Paramount Pictures ha deciso di trasformare in film il fumetto Kill Them All di Kyle Starks. Ed il progetto è partito a vele spiegate, considerando che lo studio ha ingaggiato Victoria Mahoney come regista.



La pellicola sarà prodotta da Josh Appelbaum ed Andre Nemec mentre la sceneggiatura è stata affidata a James Coyne. La storia racconta di un'assassina tradita e di un ex poliziotto, ormai rovinato dall'alcol, che faranno squadra nel tentativo di uccidere un potente boss del crimine. L'uomo in questione abita all'interno di un appartamento situato al 15° piano di un grattacielo di Miami e il duo dovrà salire piano per piano eliminando tutti gli altri criminali presenti prima di raggiungere il boss.



La Mahoney ha fatto il suo esordio dietro la macchina da presa nel 2011 con Yelling at the Sky. Negli ultimi anni ha però diretto solo episodi di diverse serie tv ed è stata regista della seconda unità di Star Wars: The Rise of Skywalker.