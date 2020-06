Wonder Woman 1984: Patty Jenkins torna a parlare del film

News





03/06/2020 |

Una delle indiscrezioni recenti riguardanti Wonder Woman 1984, raccontava di una possibile storia d'amore tra la protagonista Diana Prince (Wonder Woman) e la sua nemica Barbara Minerva (Cheetah). Un rumor rimasto senza conferme o smentite ufficiali, almeno fino ad oggi. La regista Patty Jenkins, infatti, in un'intervista a SFX Magazine, ha spiegato la questione romantica di questo sequel: "Se la storia fosse stata diversa avremmo potuto pensare ad una storia d'amore diversa. Il tutto però ruota intorno al ritorno di Steve Trevor e quindi è questa la love story che conta. Per Diana c'è spazio per una persona sola".



La pellicola vede nei panni del personaggio principale Gal Gadot, tornata dopo il successo del primo film. Il cast comprende anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.



Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones sono i produttori del film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi.



La Jenkins ha curato la sceneggiatura con Geoff Johns e David Callaham.



Sinossi di Wonder Woman 1984:

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah.