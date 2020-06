Connie Nielsen parla del sequel de Il Gladiatore

News





Tra i vari personaggi interpretati da Connie Nielsen nel corso della sua carriera cinematografica non possiamo non citare quello di Lucilla, la sorella di Marco Aurelio all'interno del famoso film Il Gladiatore. E proprio nelle ultime settimane si è parlato molto del secondo capitolo del film, annunciato ormai da diverso tempo con Ridley Scott pronto a tornare dietro la macchina da presa.



Del progetto, però, si sa poco o nulla come confermato dalla stessa Nielsen nel corso di un'intervista: "Abbiamo saputo del sequel dai produttori. Per quanto riguarda le tempistiche, penso che sia una questione riguardante gli impegni cinematografici di Ridley Scott - ha spiegato ad Entertainment Weekly -. Inoltre c'è anche la questione inerente al Covid e a quando possiamo effettivamente tornare su un set".



La Nielsen ha anche detto la sua circa un possibile coinvolgimento: "Sarei interessata a fare il film. E' un progetto meraviglioso".



Il progetto Il Gladiatore 2 è partito con Ridley Scott dietro la macchina da presa e con Peter Craig che si occuperà della sceneggiatura. Nulla è stato annunciato per quanto riguarda il cast, quindi vedremo se la Nielsen tornerà nella parte di Lucilla.