The Batman: Matthew McConaughey reciterà nel film?

03/06/2020 |

Il 2021 sarà l'anno in cui potremo vedere nelle sale cinematografiche The Batman, il nuovo film di Matt Reeves, regista chiamato a rivisitare la storia dell'Uomo Pipistrello. Il timoniere del franchise Il Pianeta delle Scimmie avrà modo di lavorare con un cast di primo livello che al suo interno vedrà in prima linea Robert Pattinson, ex star di Twilight scelta per indossare i panni dell'eroe mascherato. E Pattinson sarà circondato da altri attori di assoluta importanza: da Andy Serkis e Colin Farrell, che indosseranno i panni di Alfred e del Pinguino, passando per Zoë Kravitz, ovvero Catwoman, Paul Dano, The Riddler, Jeffrey Wright e John Turturro che ritroveremo nei ruoli del Commissario Gordon e di Carmine Falcone.



Oltre a questi attori già citati, però, c'è un dubbio che assale i fan: Matthew McConaughey sarà o meno nel film? Facciamo un passo indietro. Le voci sulla presenza dell'attore erano state lanciate dal portale We Got This Covered che lo scorso novembre aveva rilanciato l'indiscrezione inerente a dei contatti in corso tra McConaughey e la Warner Bros. Pictures, con lo studio intenzionato ad affidare all'attore la parte di Harvey Dent, alias Due Facce. Il sito aveva anche specificato che la star avrebbe dovuto nel primo film interpretare Harvey Dent mentre in un possibile sequel la sua trasformazione: il temibile Due Facce.



L'indiscrezione in questione è stata ripresa da tanti organi di informazione ma ad oggi non è stata ancora confermata dalla Warner Bros., dunque non sappiamo se all'interno di The Batman ci potrà essere spazio o meno per Harvey Dent. Il tempo comunque c'è per poter regalare agli appassionati del genere questa sorpresa, vedremo quindi se il rumor diventerà realtà...