Tenet uscirà nelle sale americane a luglio?

03/06/2020 |

Mentre le sale cinematografiche americane stanno pianificando un'eventuale apertura in vista della ripresa di tutte le attività, iniziano a circolare alcune indiscrezioni riguardanti l'arrivo nelle sale di Tenet. L'uscita del nuovo lavoro di Christopher Nolan è prevista per il prossimo 17 luglio, una data che potrebbe essere modificata qualora l'emergenza sanitaria in corso non permettesse alle sale cinematografiche di riaprire.



Comicbook, però, riporta alcune parole di Mark Zoradi, il CEO della Cinemark, che ha svelato di aver parlato con la Warner Bros. Pictures in merito alla vicenda. Queste le parole di Zoradi: "Siamo stati in stretto contatto con la Warner Bros. e loro restano ottimisti e positivi, così come Christopher Nolan, sul debutto del film il prossimo 17 luglio. Naturalmente - ha proseguito - dipenderà dal declino del Covid-19 e dalle restrizioni messe in atto dal governo".



Prodotto da Emma Thomas e Christopher Nolan, con Thomas Hayslip produttore esecutivo, il film ha un cast composto da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.



Tenet è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm e a livello di trama si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale.



Sinossi di Tenet:

Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale.

Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.