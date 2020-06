David Thewlis parla del suo coinvolgimento in Avatar

News





03/06/2020 |

Recentemente è stato annunciato che David Thewlis sarà uno dei nuovi attori che reciteranno nei sequel di Avatar. Una new entry dunque per James Cameron che nei prossimi giorni, in Nuova Zelanda, riprenderà il lavoro interrotto a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Ma in quale film reciterà Thewlis? A rispondere è stato lo stesso attore: "Niente potrebbe essere più diverso di Avatar. Non somiglia a nulla di quello che ho fatto in passato. Per essere chiari - ha proseguito - ho letto che un magazine britannico ha specificato che avrei recitato in Avatar 2 ma non è cosi. Io reciterò in Avatar 3, le cui riprese verranno effettuate insieme a quelle del secondo capitolo. Inoltre il mio personaggio apparirà anche nel quarto e nel quinto film".



Thewlis ha parlato anche di James Cameron: "Ho amato lavorare con lui. Ero un po' nervoso all'inizio, perché ho ascoltato storie che lo dipingevano come una persona dura e che sarebbe stato difficile lavorare con lui. Ma non è stato così, anzi. E' stato un assoluto piacere e ci siamo fatti tante risate. E' un genio, fa ogni cosa. È un ingegnere, un artista, un regista e uno scrittore. È un personaggio straordinario".