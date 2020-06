Dwayne Johnson e il messaggio per Donald Trump: Dove sei ora che gli Usa hanno bisogno di te?

News

04/06/2020 |

ha pubblicato tramite i suoi canali social un video a supporto del movimento, dopo i fatti accaduti a seguito della morte di. L'attore ha chiamato a gran voce, senza mai citarlo, il presidente americano, "Dove sei? Dove è il nostro leader?" ha chiesto Johnson proseguendo: "Dov'è il nostro leader in questo momento in cui il nostro Paese è in ginocchio, in questo momento in cui sta implorando, supplicando, soffrendo, in questo momento in cui è arrabbiato, frustrato, e con le braccia aperte e che chiede solo di essere ascoltato?".Il video, molto lungo, ha visto Johnson andare avanti senza citare mai il nome del presidente Usa: "Dov'è il nostro compassionevole leader che si muoverà all'interno del paese in ginocchio, tendendo la mano e dicendo 'Alzati, sei con me, ti ho preso. Ti ascolto, ti sento. E hai la mia parola che farò tutto ciò che è in mio potere, fino al mio ultimo giorno, al mio ultimo respiro, per attuare il cambiamento di cui abbiamo bisogno per normalizzare l'uguaglianza, perché Black Lives Matter'. Dove sei?".Johnson ha continuato: "Certo, tutte le vite contano, ma in questo momento, in questo momento cruciale, così definito ed esplosivo, in cui il paese è in ginocchio... dobbiamo dire le parole: Black Lives Matter".