Ridley Scott parla del futuro di Alien

04/06/2020 |

L'agenda lavorativa di Ridley Scott sembra essere densa di progetti. Il regista non solo è stato annunciato per dirigere il sequel de Il Gladiatore ma anche Queen & Country e un altro capitolo della saga Alien. Parlando proprio di quest'ultimo progetto, durante una chiacchierata con Justin Chang del Los Angeles Times, Scott ha spiegato che il franchise potrebbe espandersi ancora di più: "Penso che c'è ancora tanto da raccontare di Alien - ha dichiarato - ma serve una sorta di nuova evoluzione. Quando ho realizzato il primo film mi sono sempre chiesto perché c’è questa creatura aliena che viaggia in una sorta di navicella da guerra che trasporta un carico di uova. Qual era lo scopo del veicolo e delle uova stesse?".



Ridley Scott non ha aggiunto altro, lasciando di conseguenza le porte aperte allo sviluppo di nuovi film. Il franchise di Alien comprende attualmente sei capitoli, il primo dei quali è uscito nel 1979 grazie alla regia di Scott. Dietro la macchina da presa si sono alternati anche James Cameron, David Fincher e Jean-Pierre Jeunet che hanno diretto rispettivamente Aliens - Scontro Finale, Alien 3 e Alien - La Clonazione. Ridley Scott è tornato invece per Prometheus e Alien: Covenant, i due prequel usciti nel 2012 e nel 2017.