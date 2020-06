Animali Fantastici 3: qual è il titolo di lavorazione del film?

News





04/06/2020 |

La Warner Bros. Pictures, come abbiamo annunciato diversi giorni fa, presto vedrà ripartire il progetto Animali Fantastici 3, pellicola che andrà ad allargare ancora di più il franchise spin-off della saga di Harry Potter. Il momento del ritorno sul set sembra essere sempre più vicino e nel frattempo è stato svelato anche il titolo di lavorazione dell'opera che, ricordiamo, non può essere considerato come il titolo definitivo del film. Il nome scelto dalla produzione è Vermilion, un riferimento al colore oppure un indizio che scopriremo strada facendo? Nulla in realtà è stato spiegato da parte della produzione, quindi non ci resta che attendere per capire se la parola farà parte della pellicola in senso stretto o meno.



Animali Fantastici e Dove Trovarli e Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, adattamenti cinematografici della serie di romanzi di J.K. Rowling e diretti entrambi da David Yates, sono usciti nel 2016 e nel 2018 incassando rispettivamente in tutto il mondo 814 e 653 milioni di dollari.



Il cast di questo terzo film comprende Eddie Redmayne, che tornerà come il personaggio principale Newt Scamander, Jude Law e Johnny Depp, pronti a riprendere i ruoli di Albus Silente e Gellert Grindelwald. Inoltre nel film reciteranno anche Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler e Katherine Waterston.



Il film arriverà nelle sale a novembre 2021.