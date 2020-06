The Batman: l'Uomo Pipistrello avrà contro Bane nel sequel della pellicola?

News





04/06/2020 |

The Batman è al momento una delle pellicole in lavorazione capace di attirare intorno a sé parecchie indiscrezioni e rumor del caso. Solo ieri abbiamo affrontato il tema dedicato a Matthew McCounaghey, l'attore che più volte è stato avvicinato al film per interpretare Harvey Dent, l'uomo che nel fumetto si trasformerà in Due Facce, uno degli storici nemici di Batman. Oggi, invece, ecco un'altra voce che si inserisce tra le tante che cercano di creare il puzzle giusto di quello che potrebbe diventare un franchise.

Il portale Heroic Hollywood ha infatti raccontato che all'interno dell'ipotetico sequel del cinecomic potrebbe fare la sua comparsa uno dei nemici più forti che Batman abbia mai incontrato nel corso della sua storia: Bane. Se non ve lo ricordate, Bane ha fatto capolino anche nell'ultimo film della trilogia diretta da Christopher Nolan.



Se il rumor fosse vero a questo punto la notizia avrebbe una doppia importanza: da una parte confermerebbe l'inserimento nel film di un villain particolarmente affascinante, dall'altra aprirebbe le porte alla creazione di una sorta di universo dedicato all'Uomo Pipistrello.



La pellicola uscirà nel 2021 grazie alla regia di Matt Reeves. Il regista sta aspettando il via libera per tornare sul set e proseguire le riprese dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria.