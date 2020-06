Godzilla vs Kong: il film è stato classificato PG-13

News





04/06/2020 |

In attesa di vedere nelle sale il crossover Godzilla vs Kong arrivano alcune novità circa il film. La Motion Picture Association of America ha deciso infatti di classificare la pellicola PG-13 per le intense scene di violenza e distruzione per la tipologia di linguaggio.



Adam Wingard è il regista della pellicola, quarto monster movie della Legendary dopo Godzilla, Kong: Skull Island e Godzilla: King of the Monsters. Reciteranno all'interno del film Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.



Eric Pearson e Max Borenstein hanno scritto la sceneggiatura.



L'uscita del film è attualmente prevista per il prossimo novembre. Nelle prossime settimane dovrebbe debuttare il trailer del film.



Sinossi di Godzilla vs Kong:

In un tempo in cui i mostri camminano sulla Terra e l'umanità lotta per il proprio futuro, Godzilla e Kong andranno l'uno contro l'altro in una battaglia che metterà di fronte due tra le più potenti forze della natura.