Spiral: in rete il primo poster internazionale

04/06/2020 |

E' stato rilasciato online il primo poster internazionale di Spiral, pellicola diretta da Kurtis David Harder e da non confondere con il film Spiral appartenente all'universo di Saw - L'Enigmista.



Il thriller-horror movie segue la storia di una coppia, Malik ed Aaron, e della loro figlia adolescente. Quando i tre si trasferiscono in una nuova città, dovranno fare i conti con una forte presenza oscura che metterà a rischio le loro vite.



Protagonisti della pellicola sono Jeffrey Bowyer-Chapman ed Ari Cohen. Nel cast principale troviamo anche Lochlyn Munro e Chandra West.

Il regista Kurtis David Harder ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Colin Minihan e John Poliquin. Qui sotto trovate l'inquietante poster!