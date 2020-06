Godzilla vs Kong sarà PG-13. Il commento del regista Adam Wingard

News





06/06/2020 |

Soltanto pochi giorni fa vi avevamo raccontato di come la Motion Picture Association of America avesse deciso di classificare come PG-13 Godzilla vs Kong, il crossover che metterà una contro l'altra due delle "bestie" più famose del cinema. Ed il regista del film, Adam Wingard, tramite Instagram ha commentato in modo sarcastico la nota della MPAA, che sottolineava la presenza di "intense sequenze di violenza/distruzione di creature", con un eloquente: "E' solo un eufemismo".



La pellicola, quarto monster movie della Legendary dopo Godzilla, Kong: Skull Island e Godzilla: King of the Monsters, vedrà recitare al suo interno Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.



Eric Pearson e Max Borenstein hanno scritto la sceneggiatura. L'uscita del film è attualmente prevista per il prossimo novembre. Nelle prossime settimane dovrebbe debuttare il trailer del film.



Sinossi di Godzilla vs Kong:

In un tempo in cui i mostri camminano sulla Terra e l'umanità lotta per il proprio futuro, Godzilla e Kong andranno l'uno contro l'altro in una battaglia che metterà di fronte due tra le più potenti forze della natura.