Ari Aster parla dei suoi prossimi progetti

06/06/2020 |

Dopo aver debuttato dietro la macchina da presa nel 2018 con la pellicola a tinte horror Hereditary: Le radici del male, Ari Aster è tornato nelle sale l'anno successivo con un'altra pellicola del genere dal titolo: Midsommar - Il Villaggio dei Dannati.



Al momento il regista non ha alcuna opera cinematografica in programmazione sulla sua agenda ma i progetti sembrano essere tanti quindi non sembra lontano il suo ritorno dietro la macchina da presa.



Durante una chat live su Reddit, nella quale ha risposto ai suoi fan, Aster ha svelato anche alcuni di quei piani riguardanti il suo futuro lavorativo. Alla domanda su quale film lo vedrà impegnato prossimamente, Aster ha risposto così: "Il mio prossimo film potrebbe essere una commedia horror o un melodramma domestico. Mi piacerebbe però realizzare una commedia".



Aster ha anche raccontato che "Carrie - Lo Sguardo di Satana" è l'horror movie che da ragazzo lo ha traumatizzato di più e che presto tornerà a dirigere una pellicola appartenente al genere.