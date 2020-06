Kenneth Branagh parla del suo personaggio in Tenet

News





08/06/2020 |

Tenet è la nuova pellicola di Christopher Nolan, tanto attesa dal pubblico. Il regista ha lavorato con un cast veramente vasto che comprende anche Kenneth Branagh. L'attore ha parlato del suo personaggio, raccontando che potrebbe non essere il villain, e della storia del film, definita più intrecciata del previsto: "Nolan, con questo film, è come se avesse reinventato la ruota, ovviamente è un modo di dire - ha spiegato a SyFy -. Tanti personaggi interagiscono con quello interpretato da John David Washington quindi se ti aspetti che io sia il villain alla fine scopri che la storia arriva a svolgersi in modo diverso".



Branagh ha proseguito parlando anche della sceneggiatura: "L'ho letta mille volte ed è come fare le parole crociate del NYT, tutto si ribalta continuamente, va avanti e indietro continuamente. Ho parlato spesso con Nolan del mio personaggio, ci sono tante sorprese".



Tenet è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm e a livello di trama si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale.



Prodotto da Emma Thomas e Christopher Nolan, con Thomas Hayslip produttore esecutivo, il film ha un cast composto da John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.



La pellicola sarà distribuita nelle sale cinematografiche ma la Warner non ha ancora rilasciato la data ufficiale.



