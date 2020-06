Michael Stuhlbarg parla del sequel di Chiamami col tuo nome

News





08/06/2020 |

Lo scorso marzo durante un'intervista al quotidiano La Repubblica, il regista Luca Guadagnino aveva annunciato l'intenzione di dirigere il sequel di Chiamami col tuo nome, l'adattamento cinematografico del romanzo di André Aciman.



Il progetto sta muovendo i primi passi e si parla tanto del ritorno di Timothée Chalamet ed Armie Hammer, i due attori che hanno interpretato Elio e Oliver. Insieme a Chalamet ed Hammer potrebbe, in caso di conferme, far capolino anche l'altra star del film: Michael Stuhlbarg.



E durante la presentazione del film Shirley proprio Stuhlbarg ha avuto modo di parlare del sequel: "Sarei veramente felice di parlarne, nel caso fossero interessati. Non so però quale direzione potrebbe prendere il tutto". L'attore, che nel film ha interpretato il papà di Elio, non ha confermato la sua eventuale presenza ma ha manifestato tutto il suo interesse nel recitare nel secondo capitolo della storia raccontata da Guadagnino.



Chiamami col tuo nome, che ha incassato più di 41 milioni di dollari in tutto il mondo, ha vinto anche l'Oscar per la Migliore Sceneggiatura Non Originale scritta da James Ivory.