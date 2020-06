Guardiani della Galassia Vol.3, Karen Gillan parla della sua Nebula

News





08/06/2020 |

Con l'avvento del terzo capitolo di Guardiani della Galassia ci si aspetta non solo un'evoluzione della storia che chiama in causa i nostri protagonisti ma anche degli stessi personaggi. Uno di questi è Nebula, interpretata da Karen Gillan.



Nel corso di una diretta web live del GalaxyCon, la Gillan ha parlato della sua Nebula e della sua possibile crescita: "Parliamo di un personaggio che ha dovuto affrontare il trauma causato dagli abusi da parte del padre. Lo stesso aveva anche un'altra figlia e ha messo lei e Nebula contro: una era la prediletta, l'altra quella inferiore. Ora mi chiedo: come cambierà la sua vita? Sarà difficile per lei perché se da una parte c'è il sollievo di non subire più abusi, dall'altra c'è sempre la scomparsa di un genitore. Io nell'interpretarla ho cercato di sfruttare queste problematiche psicologiche che l'hanno afflitta. Ora mi piacerebbe portarla verso una nuova vita, cambiare tutto per ricominciare".



Il terzo film della saga sarà diretto come sempre da James Gunn e vedrà tornare al centro della scena anche gli attori Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Dave Bautista e Vin Diesel, pronti a riprendere i ruoli di Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax e Groot.