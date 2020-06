You Should Have Left: in rete il trailer internazionale

News





08/06/2020 |

La Universal Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale internazionale di You Should Have Left, horror thriller che vede protagonisti Amanda Seyfried e Kevin Bacon. Sviluppato dalla Blumhouse Productions, il film è scritto e diretto da David Koepp ed è tratto dal romanzo di Daniel Kehlmann.



La storia racconta di Theo Conroy, un uomo di successo di mezza età sposato con una donna molto più giovane, Susanna. La loro vita è piena di alti e bassi, distrutta dalla gelosia e da ombre del passato che a volte riemergono. Nel tentativo di riparare il loro rapporto, Theo e Susanna prenotano una vacanza in una splendida, remota casa moderna nella campagna gallese portando con loro anche la loro piccola figlia Emma. Quello che inizialmente sembra un soggiorno fantastico, presto si trasformerà in un incubo quando uscirà allo scoperto una forza sinistra.



Jason Blum, Kevin Bacon e Dean O'Toole sono i produttori mentre Jeanette Volturno, Couper Samuelson e Derek Ambrosi sono i produttori esecutivi.



You Should Have Left sarà disponibile on demand dal 19 giugno.