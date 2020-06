The Matrix 4: Keanu Reeves parla del suo ritorno

News





08/06/2020 |

Come sappiamo è in lavorazione, a distanza di 17 anni dal terzo capitolo, The Matrix 4, il film che sarà diretto da Lana Wachowski. All'interno di questa pellicola ci saranno dei ritorni importanti, la regista ha infatti riunito parte del cast originale capeggiato ovviamente dal protagonista Keanu Reeves.

L'attore torna dunque nel franchise per interpretare Neo, il personaggio da lui reso celebre nel corso di questi anni. Una decisione, quella di rientrare nella saga che lo stesso Reeves ha spiegato di aver preso dopo aver letto la storia: "Lana Wachowski ha scritto una bella sceneggiatura ed una storia meravigliosa che mi ha scosso - ha raccontato ad Empire -. Questo è l'unico motivo per farlo. Lavorare di nuovo con lei è semplicemente incredibile. Questa è una storia che ha molte cose da dire".



Reeves ha continuato parlando del film che uscirà nel 2021: "Mai avrei pensato che potesse essere realizzato, non era nei miei radar. Posso considerarlo un dono".



In The Matrix 4 reciteranno anche Carrie-Anne Moss, l'attrice che nella trilogia ha interpretato Trinity, e Jada Pinkett-Smith che nel terzo film ha recitato nella parte di Niobe. Il cast comprende anche Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Toby Onwumere.



La Wachowski ha scritto la sceneggiatura con Aleksander Hemon e David Mitchell.



L'uscita è prevista per maggio 2021.