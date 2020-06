Lee Cronin dirigerà il nuovo capitolo di La Casa

News





Era il 1981 quando Sam Raimi portò nelle sale l'horror movie, destinato ad avere un grande successo, dal titolo La Casa. Il franchise nel corso degli anni si è arricchito di altri film (considerando anche il reboot di Fede Alvarez) ed è stato annunciato che presto entrerà in lavorazione un nuovo lungometraggio. La pellicola si intitolerà Evil Dead Now e sarà diretta da Lee Cronin, regista che lo scorso anno ha portato nelle sale Hole - L'abisso. Cronin si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura di Evil Dead Now.



La conferma dell'ingaggio di Lee Cronin è arrivata direttamente da Bruce Campbell, l'attore che recitò come protagonista nei panni di Ash nel primo film. Campbell, però, con tutta probabilità non sarà il protagonista di questo nuovo capitolo: "Da questo punto in avanti loro devono stare senza di me. Va bene, è una sorta di liberazione. Potremmo avere così altri eroi o altre eroine. Sarà tutto un po' più dinamico e il nostro obiettivo è quello di mantenere attuale la serie".



Non è chiaro ancora quando Evil Dead Now partirà ufficialmente ma con l'arrivo di un regista già nelle prossime settimane si potranno avere novità sul cast e sull'avvio della produzione.