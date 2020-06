Karyn Kusama parla del suo progetto Dracula

News





08/06/2020 |

Come sappiamo la Blumhouse Productions ha deciso di avviare un nuovo progetto legato ad una delle figure horror più famose di sempre: Dracula. Il Conte Vlad dunque rivivrà in questa pellicola di cui si conoscono al momento pochi dettagli.



Nel corso di una chiacchierata sul web con Scott Wampler ed Eric Vespe, la regista Karyn Kusama, ingaggiata per realizzare il lungometraggio ha svelato alcuni elementi riguardanti il film: "È un adattamento abbastanza fedele del romanzo di Bram Stoker - ha raccontato la regista -. In tutti gli adattamenti di Dracula c'è stata sempre una cosa che è stata trascurata: il fatto di esaminare i diversi punti di vista. Infatti, il libro è pieno di diversi punti di vista. E l'unico punto di vista a cui non abbiamo avuto accesso, e a cui la maggior parte degli adattamenti non hanno dato accesso, è quello di Dracula. Quello che voglio dire è che questo adattamento si chiamerà Dracula ma non dovete aspettarvi lo stesso eroe romantico visto in passato nelle versioni a lui dedicate".

La Kusama lavorerà su una sceneggiatura scritta da Matt Manfredi e Phil Hay.