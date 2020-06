Halloween Kills: il Dr. Loomis potrebbe tornare nel film

News

09/06/2020 |

Come sappiamo con Halloween Kills ed Halloween Ends si concluderà definitivamente la saga di Michael Myers iniziata nel 1978 grazie alla regia di John Carpenter. Le due pellicole completeranno la trilogia iniziata nel 2018 e che mette sotto i riflettori non solo i nuovi personaggi ma anche vecchi e storici personaggi, come la protagonista Laurie Strode interpretata sempre da Jamie Lee Curtis.



Un rumor recente però racconta di come in Halloween Kills potrebbe tornare anche il Dr. Loomis, personaggio che abbiamo conosciuto nel film originale e in Halloween 4 - Il ritorno di Michael Myers e Halloween 5 - La vendetta di Michael Myers usciti nel 1988 e nel 1989. Il personaggio in questione, interpretato dal compianto Donald Pleasence, non verrà affidato ad un nuovo attore ma la sua versione originale dovrebbe ritornare sotto forma di alcuni flashback. Vedremo se l'indiscrezione lanciata da Dark Universe si rivelerà vera.



All'interno dei film recitano anche Judy Greer, che interpreterà Karen, la figlia di Laurie, Kyle Richards, Anthony Michael Hall, Robert Longstreet, Nancy Stephens, Andi Matichak e Nick Castle.



Halloween Kills, diretto da David Gordon Green, arriverà ad ottobre 2020.