The Batman: presto farà capolino un nuovo Joker?

News





09/06/2020 |

Da settimane ormai iniziano a circolare indiscrezioni sull'universo di Batman che la Warner Bros. Pictures e la DC Comics hanno intenzione di realizzare. Mentre l'uscita di The Batman, primo capitolo diretto da Matt Reeves, è stata posticipata al 2021, si parla già di quelli che potrebbero essere i personaggi pronti a fare capolino nei prossimi capitoli.



E così dopo il nome di Bane, potente villain che cinematograficamente parlando abbiamo visto anche nella trilogia diretta da Christopher Nolan, ecco uscire anche il nome del nemico per eccellenza dell'Uomo Pipistrello. Stiamo parlando ovviamente di Joker.



Il portale The Direct, infatti, ha rilanciato il rumor secondo il quale presto Joker verrà inserito nel nuovo panorama cinematografico di Batman. Attenzione, però, il portale spiega che nel film che vedremo nelle sale nel 2021 il personaggio verrà solo menzionato, per poi arrivare in pianta stabile nel secondo e nel terzo film. Ma queste non sono le uniche informazioni rilasciate da The Direct che racconta anche della volontà di Reeves di creare un Joker completamente nuovo, negando di fatto, quindi, la presenza di Joaquin Phoenix.



The Batman vedrà Robert Pattinson vestire i panni dell'eroe della DC Comics. Per la prima volta nella sua carriera la star di Twilight indosserà il costume di un supereroe.