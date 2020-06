Jake Gyllenhaal sarà produttore e protagonista del thriller Snow Blind

News





09/06/2020 |

Nuovo progetto cinematografico in vista per Jake Gyllenhaal. L'attore tornerà a recitare all'interno di un thriller ad alta tensione dal titolo Snow Blind. Il film sarà basato sull'omonimo fumetto.



Gyllenhaal sarà diretto da Gustav Möller, con i due che hanno già lavorato insieme all'interno della pellicola Il colpevole - The Guilty. La sceneggiatura di questo film è stata scritta da Patrick Ness con la storia che racconta di un ragazzo che scopre che la sua famiglia è entrata a far parte del programma di protezione testimoni. Altri dettagli non sono stati rivelati ma il film è stato descritto come un mix tra Prisoners, del regista Denis Villeneuve, e Vivere in fuga di Sidney Lumet.



Gyllenhaal oltre ad essere il protagonista sarà anche il produttore con Riva Marker e con Ross Richie, Stephen Christy e Adam Yoelin della BOOM! Studios. L'attore ha recentemente interpretato Mysterio nel cinecomic Spider-Man: Far from Home.