Auguri per la Tua Morte: presto verrà realizzato un terzo film?

09/06/2020 |

Da tempo si parla della possibilità di veder realizzato il terzo film di Auguri per la Tua Morte, piccola saga horror iniziata nel 2017 e proseguita due anni dopo con il sequel Ancora Auguri per la tua Morte. Il progetto però attualmente non è entrato in cantiere, forse a causa del basso incasso ottenuto dal secondo film (64 milioni, il primo ne incassò invece 125).



Nonostante questo, però, c'è chi non ha perso le speranze di tornare sul set per lavorare al terzo film e la persona in questione è la protagonista Jessica Rothe. Durante un'intervista, infatti, l'attrice ha lanciato un messaggio: "Mi piacerebbe completare la trilogia e so già che Christopher Landon ha un piano in mente, anche se bisognerà fare le cose a dovere. Sono convinto che riusciremo a raccontare tutta la storia, prima o poi lo faremo anche se dovessimo aspettare dieci o venti anni".



I due capitoli sono stati entrambi diretti da Christopher Landon con la Rothe che ha recitato da protagonista. La storia racconta di una ragazza costretta a rivivere il giorno del suo omicidio.