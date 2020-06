Jennifer Lawrence sarà la protagonista del remake di Miriam si sveglia a mezzanotte?

News





09/06/2020 |

Arriva dagli USA la voce che vorrebbe in lavorazione il remake di Miriam si sveglia a mezzanotte, pellicola horror del 1983 diretta da Tony Scott e con protagonisti Catherine Deneuve, David Bowie e Susan Sarandon. Il film ambientato nel mondo del vampirismo raccontava di Miriam, una donna vampiro, e di John, suo marito, reso vampiro da lei stessa. Quando John inizierà improvvisamente ad invecchiare Miriam, non sapendo come fermare il processo in corso, si rivolgerà ad una dottoressa, Sarah, che entrerà a far parte di un improvviso triangolo amoroso.



Secondo quanto riportato da We Got This Covered, l'attrice Premio Oscar Jennifer Lawrence sarebbe entrata in trattative per recitare nel film come protagonista. Con lei anche un'altra attrice potrebbe entrare a far parte del cast: Anya Taylor-Joy.



Il progetto è in fase di sviluppo con Duncan Jones avvicinato più volte alla regia ma ancora non ufficializzato da parte della produzione.



La Lawrence ha recitato nei panni di Mystique nel film X-Men: Dark Phoenix ed è la protagonista della saga cinematografica di Hunger Games.