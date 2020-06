Money Plane: in rete il trailer internazionale

News





09/06/2020 |

La Quiver Distribution ha rilasciato in rete il trailer internazionale di Money Plane, action-thriller movie che vede protagonista Adam Copeland. Quest'ultimo è anche conosciuto con il name ring Edge ed è un wrestler della nota compagnia WWE. Denise Richards, Thomas Jane e Kelsey Grammer sono gli altri attori presenti nel film.



Adam Copeland interpreterà Jack Reese, un ladro professionista che ha un debito enorme con il boss del crimine Darius Emmanuel Grouch. Quest'ultimo è pronto a cancellare il debito in questione ma prima Reese dovrà fare un ultimo colpo: rapinare un innovativo casinò sospeso in aria chiamato Money Plane.



La pellicola è diretta da Andrew Lawrence e sarà disponibile in streaming dal 10 luglio.